Ди Марцио: полузащитник «Шахтёра» перейдёт в «Лацио» за € 8+2 млн

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио перейдёт в римский «Лацио», сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.



По информации источника, у клубов есть устная договорённость о переходе бразильца. Сам игрок дал согласие на переход в стан «орлов», ему лишь осталось поставить подпись на документах.



«Лацио» заплатит за Антонио € 8 млн, ещё € 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Отмечается, что в игроке видят замену Лукасу Лейве, у которого летом истекает контракт с клубом.



Антонио выступает за «Шахтёр» с февраля 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.



В завершившемся розыгрыше чемпионата Украины полузащитник сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.