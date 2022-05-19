Ди Марцио: полузащитник «Шахтёра» перейдёт в «Лацио» за € 8+2 млн

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио перейдёт в римский «Лацио», сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, у клубов есть устная договорённость о переходе бразильца. Сам игрок дал согласие на переход в стан «орлов», ему лишь осталось поставить подпись на документах.
«Лацио» заплатит за Антонио € 8 млн, ещё € 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Отмечается, что в игроке видят замену Лукасу Лейве, у которого летом истекает контракт с клубом.
Антонио выступает за «Шахтёр» с февраля 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
В завершившемся розыгрыше чемпионата Украины полузащитник сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 19 мая 2022
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