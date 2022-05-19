Яковлев: я поработал с Титовым — таких игроков больше нет. Уровень чемпионата упал

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий в казахстанском «Кызыл-Жаре», рассказал о тренировках в стане красно-белых.

«Карпин с Тихоновым такие вещи на тренировках делали, так бегали, что все понимали, какие великие игроки это были. Часть упражнений и нам тяжело давалась, а Карпин с Тихоновым выполняли их с нами.

Я поработал и с Титовым, и таких футболистов, на мой взгляд, больше нет. Сейчас и уровень чемпионата упал — клубы готовят молодых ребят, это хорошо, но спрос раньше был больше. Молодёжи надо было подстраиваться под опытных ребят и никогда не возражать. Отдал старшему неудобную передачу в квадрате — и не он заходит, а ты. Хотя это он находился в плохой позиции и поэтому не принял мяч. Было 500-процентное уважение и профессионализм.



Карпину же я особенно благодарен — за то, что дал шанс, что позволил мне состояться как профессиональному футболисту, что многому научил», — цитирует Яковлева Sport24.