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Агент форварда «Сочи» Кассьерры прокомментировал информацию об интересе «Рейнджерс»

Агент форварда «Сочи» Кассьерры прокомментировал информацию об интересе «Рейнджерс»
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Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, прокомментировал информацию об интересе к своему подопечному со стороны шотландского «Рейнджерс».

«Посмотрим, покинет ли Матео Россию летом или нет. Всё зависит от того, как будут развиваться события дальше. «Рейнджерс»? Мы рассматриваем различные варианты», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

24-летний Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом нынешнего года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В 11 матчах Российской Премьер-Лиги нападающий забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт колумбийского форварда истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

Напомним, ранее Кассьерра заявлял о намерении остаться в «Сочи».

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