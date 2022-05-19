Яковлев: Эмери, возможно, лучший тренер в карьере, но атмосфера в «Спартаке» была не очень

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий в казахстанском «Кызыл-Жаре», высказался об экс главном тренере красно-белых Унаи Эмери.
«Почему не сложились отношения с Эмери? В первом туре в 2012-м после моего прострела забил в свои Григорьев — кто-то говорит, что на шару, но я помог «Спартаку» победить. Дальше, наверное, времени не заслуживал — хотя мог бы. Работал, ждал шанс.
Конфликтов с Унаи не было — более того, это, возможно, лучший тренер в моей карьере. У Эмери прибавляешь даже на тренировках. Каждый день новые упражнения, он всегда требовал играть быстро. В Тарасовке мы выходили на тренировку, а фишками все три поля заставлены. Закончили разминку, переходили на другое поле, и сразу начинались упражнения. Занятия непродолжительные, но интересные и интенсивные, плюс в течение недели обязательно тренировка только стандартов.
Атмосфера не очень хорошая была. Накалялась, словно сейчас что-то взорвётся. Эмери очень мало общался с русскими, да и вообще почти ни с кем. Кому-то два слова скажет, а другим даже не объяснял, что делать. Только ругался: «Не так сделал то, это». Унаи был заряжен, но не счастлив, не воодушевлён.
Представь ситуацию: проигрываем в чемпионате, на следующий день тренировка. Мы стоим расстроенные, чуть поодаль иностранцы. Никогда бы Эмери не подошёл к нам. Зато легионеров утешал. С таким подходом трудно добиться высоких целей», — цитирует Яковлева Sport24.
- 19 мая 2022
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