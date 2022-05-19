«ПСЖ» готов предложить € 70 млн за форварда «Милана». «Россонери» хотят € 100 млн

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает Pianeta Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, парижский клуб готов заплатить за португальского форварда € 70 млн. «Милан» же хочет выручить за продажу Леау € 100 млн. Кроме того, «россонери» готовы предложить португальцу новый контракт с повышением зарплаты в три раза – с € 1,5 млн в год до € 4,5 млн в год.



Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, куда перешёл из «Лилля» за € 29,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в 33 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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