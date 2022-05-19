Семак высказался по поводу возможного возвращения из аренды Кравцова и Гойло

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу Кирилла Кравцова и Никиты Гойло, которые на правах аренды выступают за «Нижний Новгород».
«Что касается Кравцова, то это игрок нашей обоймы, и мы ему пошли навстречу, дав возможность получить игровую практику. Поэтому будем смотреть. Он сейчас смотрится хорошо, и, возможно, когда будет нужно, мы его вернём и он будет готовиться к новому сезону вместе с нами.
Что касается вратаря Никиты Гойло, конечно, мы рады его прогрессу, три матча сыграл, в последнем матче с «Сочи» выручил, было несколько моментов, где показал себя хорошо. Будем следить. Самое важное для него — приобретать ту стабильность, которая необходима вратарю, чтобы бороться за место в составе в нашей команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
- 19 мая 2022
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