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Вендел — об исключении «Зенита» из ЛЧ: обидно терять шанс сыграть с «Барсой» или «Реалом»

Вендел — об исключении «Зенита» из ЛЧ: обидно терять шанс сыграть с «Барсой» или «Реалом»
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Полузащитник «Зенита» Вендел высказался по поводу отстранения российских клубов от европейских турниров.

«Как отреагировал на исключение из еврокубков? Мы все очень расстроились из-за этого, ведь Лига чемпионов — главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту. Но нам остаётся только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда и надеяться, что российские клубы допустят до участия.

Упадёт ли уровень РПЛ из-за такого решения УЕФА? Может быть, да, может быть, нет. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь. Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки», — приводит слова Вендела «Спорт-экспресс».

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