Грилиш, Фоден и Зинченко презентовали форму «Ман Сити», посвящённую успехам клуба в 1960-х
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«Манчестер Сити» презентовал домашнюю форму на сезон-2022/2023. Комплект посвящён успехам команды в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».
В презентации формы приняли участие полузащитники Джек Грилиш, Филип Фоден и Александр Зинченко. Комплект выполнен в традиционных для «Ман Сити» голубых цветах. К нововведениям относятся красно-белые вставки на воротнике и рукавах.
Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити».
Отмечается, что форма также посвящена экс-хавбеку «горожан» Колину Беллу, который играл в манчестерском клубе с 1966 по 1979 год.
Напомним, на рубеже 1960-х – 1970-х годов «Манчестер Сити» выиграл все национальные трофеи в Англии, а в 1970-м победил в Кубке обладателей кубков УЕФА.
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