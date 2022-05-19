Грилиш, Фоден и Зинченко презентовали форму «Ман Сити», посвящённую успехам клуба в 1960-х

«Манчестер Сити» презентовал домашнюю форму на сезон-2022/2023. Комплект посвящён успехам команды в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».



В презентации формы приняли участие полузащитники Джек Грилиш, Филип Фоден и Александр Зинченко. Комплект выполнен в традиционных для «Ман Сити» голубых цветах. К нововведениям относятся красно-белые вставки на воротнике и рукавах.

Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити».

Отмечается, что форма также посвящена экс-хавбеку «горожан» Колину Беллу, который играл в манчестерском клубе с 1966 по 1979 год.



Напомним, на рубеже 1960-х – 1970-х годов «Манчестер Сити» выиграл все национальные трофеи в Англии, а в 1970-м победил в Кубке обладателей кубков УЕФА.