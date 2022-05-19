Артём Дзюба готовится к матчу с «Нижним Новгородом» в общей группе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба готовится к матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Нижним Новгородом» в общей группе сине-бело-голубых, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, матч заключительного тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» пройдёт в субботу, 21 мая, в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Артёма Дзюбы из «Зенита». Интерес к нему приписываают ряду российских и зарубежных клубов.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).