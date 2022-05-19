Семак: в Fan ID нет ничего плохого, но это должно быть с согласия людей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу введения Fan ID.

«Думаю, что абсолютно все заинтересованы, чтобы играть при полных стадионах и с максимально возможным количеством болельщиков. Касательно принятия Fan ID, на чемпионате мира его тоже все оформляли — в этом нет ничего плохого. Но вопрос в том, чтобы это было с согласия людей, которые ходят на стадион. Мне кажется, нужно объяснить. Я не вижу в этом ничего плохого. Если есть какие-то вопросы, они должны решаться переговорным путём, нужно находить оптимальные пути решения.

Мы все заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадионы, потому что они делают обстановку более напряжённой и интересной для всех нас. И для телевидения, и для футболистов, и для тех, кто приходит на стадион. Это большая часть антуража футбола, которую мы любим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.