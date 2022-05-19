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Источник: Оздоев покинет «Зенит» по окончании сезона

Источник: Оздоев покинет «Зенит» по окончании сезона
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Сине-бело-голубые не будут продлевать с игроком истекающий летом контракт, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, на место Оздоева «Зенит» намерен вернуть из аренды 19-летнего Кирилла Кравцова, который выступает за «Нижний Новгород». Молодой игрок хорошо проявил себя во второй половине нынешнего сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Оздоев провёл за «Зенит» 15 матчей, а всего на его счету 115 игр в составе сине-бело-голубых.

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Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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