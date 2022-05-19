Представитель Бакаева заявил, что нет договорённости о переходе футболиста в «Зенит»

Герман Ткаченко, представитель полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, ответил на вопрос, есть ли у игрока договорённость о переходе в «Зенит».

«Спартак» сейчас не ведёт переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим всё нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.



Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу — изучаем рынок. Есть ли договорённость с «Зенитом»? Нет, такой договорённости нет», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев летом на правах свободного агента перейдёт в «Зенит».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 25 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился пятью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце текущего сезона.