«МЮ» не готов платить «Барсе» € 75 млн за де Йонга. Это большая часть бюджета на трансферы

«Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы с подписанием нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Как сообщает Daily Mail, каталонцы хотят около € 75 млн в качестве компенсации за уход футболиста. «МЮ», в свою очередь, не готов платить столько за нидерландца, потому что это большая часть трансферного бюджета «красных дьяволов» на лето.
Ранее сообщалось, что в переходе де Йонга заинтересован новый главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг. Они вместе работали в амстердамском «Аяксе».
Френки де Йонг перешёл в испанскую команду из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека участие в 46 матчах, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Полузащитник вызывается в сборную Нидерландов с 2018 года.
- 19 мая 2022
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