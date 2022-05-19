«МЮ» не готов платить «Барсе» € 75 млн за де Йонга. Это большая часть бюджета на трансферы

«Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы с подписанием нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.



Как сообщает Daily Mail, каталонцы хотят около € 75 млн в качестве компенсации за уход футболиста. «МЮ», в свою очередь, не готов платить столько за нидерландца, потому что это большая часть трансферного бюджета «красных дьяволов» на лето.



Ранее сообщалось, что в переходе де Йонга заинтересован новый главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг. Они вместе работали в амстердамском «Аяксе».



Френки де Йонг перешёл в испанскую команду из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека участие в 46 матчах, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Полузащитник вызывается в сборную Нидерландов с 2018 года.

Новость по теме Президент «Барселоны» отреагировал на информацию о возможном уходе Френки де Йонга