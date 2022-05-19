«Ростов» хочет приобрести Кравцова у «Зенита», если продаст Глебова летом

«Ростов» рассматривает вариант с подписанием Кирилла Кравцова из «Зенита». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ростовский клуб хочет приобрести игрока, если летом продаст Глебова», — добавил источник «Чемпионата».
Кравцов является воспитанником «Зенита». С февраля 2022 года хавбек играет на правах аренды в «Нижнем Новгороде». В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кравцов сыграл в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
После 29 сыгранных туров «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Жёлто-синие набрали 38 очков. Лидирует в соревнованиях «Зенит», у сине-бело-голубых 65 очков. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России.
- 19 мая 2022
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