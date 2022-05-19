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В Турции сообщили, что ЦСКА хочет подписать игрока «Фенербахче»

В Турции сообщили, что ЦСКА хочет подписать игрока «Фенербахче»
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Полузащитник «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в России. В услугах футболиста заинтересован московский ЦСКА, сообщил турецкий журналист Ягыз Сабунчоглу в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, ЦСКА уже начал официальные переговоры по Яндашу. Армейцы сделали запрос в «Фенербахче» по поводу стоимости футболиста и ждут ответа от турецкого клуба.

В сезоне-2021/2022 Мерт Хакан Яндаш провёл за «Фенербахче» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его действующее соглашение с «канарейками» рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в € 2,3 млн.

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Напомним, ранее сегодня ЦСКА объявил об уходе Жан-Филиппа Гбамена.

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