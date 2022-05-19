Кечинов: «Спартак» должен продлить контракт с Бакаевым — он не захочет перейти в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о возможном переходе в стан «Зенита» игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.

«Спартаку» точно нельзя расставаться с Бакаевым. Зелимхан является ключевым футболистом, сейчас он играет очень ярко. «Спартак» должен продлить контракт с Бакаевым. Тем более он воспитанник клуба. Он совершает много полезных действий, может создавать моменты, обыгрывать. Очень креативный футболист.

Не думаю, что он перейдёт в «Зенит» — это ведь принципиальнейший соперник красно-белых. Зелимхан сам, скорее всего, не захочет переходить в «Зенит». «Спартак» пока не предложил контракт? Надеюсь, это дело времени и «Спартак» в любом случае продлит контракт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев летом на правах свободного агента перейдёт в «Зенит».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 25 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился пятью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце текущего сезона.