Самедов высказался о возможном переходе полузащитника «Спартака» Бакаева в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов отреагировал на информацию о возможном переходе в стан «Зенита» игрока «Спартака» Зелимхана Бакаева.
«Не знаю, как на переход Бакаева в стан «Зенита» будет смотреть общественность. Он хороший футболист. Но если клуб и игрок не могут договориться — так бывает, причём довольно часто. Значит, и клубу нужно двигаться дальше, и Бакаеву.
Найдётся ли ему место в основном составе «Зенита»? Понятия не имею, насколько сильно там на него рассчитывают и вообще интересуется ли им петербургский клуб», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев летом на правах свободного агента перейдёт в «Зенит».
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 25 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился пятью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
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