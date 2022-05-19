«Ливерпуль» проведёт чемпионский парад вне зависимости от возможной победы в ЛЧ и АПЛ

Английский «Ливерпуль» запланировал проведение чемпионского парада, сообщается на официальном сайте красных.



Празднование пройдёт 29 мая в Ливерпуле, на следующий день после финала Лиги чемпионов, в котором подопечные Юргена Клоппа сыграют с мадридским «Реалом». Вне зависимости от исходов борьбы за чемпионство в Англии и победы в Лиге чемпионов «Ливерпуль» будет праздновать взятие Кубка страны и Кубка английской лиги. Кроме того, на параде будет представлен автобус с футболистками «Ливерпуля».



После 37 сыгранных туров мерсисайдцы располагаются на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Красные набрали 89 очков. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 90 очков.