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«Реал» предложил Кроосу продлить контракт на год. Игрок сомневается, переговоры отложены

«Реал» предложил Кроосу продлить контракт на год. Игрок сомневается, переговоры отложены
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32-летний полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может продлить контракт с клубом, сообщает Marca.

По информации источника, по ходу нынешнего сезона руководство «сливочных» предложило хавбеку продлить контракт до 2024 года, однако немец попросил время на размышления. Тони хочет посмотреть, в каком состоянии он будет в следующем сезоне, после чего определится со своим будущим в мадридском клубе. Кроос не хочет становиться обузой для «Реала».

Отмечается, что немецкому футболисту нравится жизнь в Мадриде, а тренер «Реала» Карло Анчелотти считает хавбека незаменимым игроком.

Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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