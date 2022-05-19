Вратарь «Нижнего Новгорода» Гойло заявил, что мечтает сыграть за лондонский «Арсенал»

Голкипер «Нижнего Новгорода» Никита Гойло, права на которого принадлежат «Зениту», признался, что мечтает сыграть за лондонский «Арсенал».

«За какую команду мечтаю сыграть? Лондонский «Арсенал». Сейчас болею за них в меньшей степени, но раньше болел и продолжаю следить.

«Зенит» или «Арсенал»? Я думаю, что даже в «Зените» мечтают уехать и пробиться в топовые европейские клубы, хотя тот же «Арсенал» таким и не является.

Кто лучший голкипер в мире — сложный вопрос, потому что сейчас я смотрю футбол достаточно редко – не знаю, с чем связано. Может, из-за постоянного присутствия футбола в жизни: регулярные тренировки, игры. Если раньше называли Буффона и Касильяса, то сейчас нет одного топового кипера. Тер Штеген, к примеру, классно играет ногами, но в других аспектах есть в чем прибавлять», — приводит слова Гойло Kick.