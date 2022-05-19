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Вратарь «Нижнего Новгорода» Гойло заявил, что мечтает сыграть за лондонский «Арсенал»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Гойло заявил, что мечтает сыграть за лондонский «Арсенал»
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Голкипер «Нижнего Новгорода» Никита Гойло, права на которого принадлежат «Зениту», признался, что мечтает сыграть за лондонский «Арсенал».

«За какую команду мечтаю сыграть? Лондонский «Арсенал». Сейчас болею за них в меньшей степени, но раньше болел и продолжаю следить.

«Зенит» или «Арсенал»? Я думаю, что даже в «Зените» мечтают уехать и пробиться в топовые европейские клубы, хотя тот же «Арсенал» таким и не является.

Кто лучший голкипер в мире — сложный вопрос, потому что сейчас я смотрю футбол достаточно редко – не знаю, с чем связано. Может, из-за постоянного присутствия футбола в жизни: регулярные тренировки, игры. Если раньше называли Буффона и Касильяса, то сейчас нет одного топового кипера. Тер Штеген, к примеру, классно играет ногами, но в других аспектах есть в чем прибавлять», — приводит слова Гойло Kick.

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