«Это будет вина «Спартака». Александр Мостовой — о возможном переходе Бакаева в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе в стан «Зенита» игрока «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Съедят ли Бакаева болельщики «Спартака»? Да нет. Здесь же не его вина, что он уходит. На протяжении долгого времени говорят о том, что у Бакаева заканчивается контракт. Но это усиление для «Зенита»! Тем более в сегодняшней обстановке. Это будет вина «Спартака».



Мне всё равно, уйдёт он бесплатно или нет, потому что я к этому никакого отношения не имею. Обидно, что просто хороший футболист уйдёт к одному из лидеров РПЛ. Неизвестно: останутся, не останутся, уедут, не уедут легионеры, поэтому сейчас об этом преждевременно говорить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев летом на правах свободного агента перейдёт в «Зенит».

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 25 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился пятью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.