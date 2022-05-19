Ловчев: Бакаев — один из лучших игроков «Спартака». В «Зените» на этой позиции есть Малком

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на информацию о возможном переходе в стан «Зенита» игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.

«Знаете, я не вылезаю из телевизора и постоянно встречаюсь там с футбольными экспертами из разных команд: Тихонов, Рахимов, Гришин. Мы все очень удивлены, что Бакаева не ставят в состав. Не знаю, связано ли это с контрактом, чем-то ещё. На сегодня Бакаев — один из лучших футболистов «Спартака».



Удивлён, что Зелимхана всё время меняют где-то на 70-й минуте или не ставят в состав. Но это, я так понимаю, футбол, другой вопрос, как понимают футбол тренеры «Спартака».



Не думаю, что Бакаев придёт и заиграет в «Зените». Скорее, это какие-то проволочки с контрактом, что частая история. Это раздувается агентами, мол, не дай бог отпустить в «Зенит» игрока «Спартака»! Думаю, какие-то подвижки по контракту начнутся. С другой стороны, Бакаев давно находится в команде, знает, кто и сколько получает, сколько денег можно слупить. Это всё крутится вокруг денежных дел. С точки зрения игры Бакаева нужно обязательно оставлять в команде. А когда говорят о «Зените»… У петербуржцев есть Малком. Бакаев находится в той же позиции, где играет бразилец. Но Малком и Бакаев — это две большие разницы. Соперничать с ним в «Зените» он не сможет», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев летом на правах свободного агента перейдёт в «Зенит».



25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 25 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился пятью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.