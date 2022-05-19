Лондонский «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023. Фото

Лондонский «Арсенал» презентовал домашнюю форму на сезон-2022/2023. Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».



Комплект выполнен в традиционных для «Арсенала» красно-белых цветах. Основа футболки – красная, воротник и рукава – белые. На воротнике изображена красная молния. Шорты в домашнем комплекте белого цвета. Белый силуэт молнии также присутствует на красных гетрах.

Фото: Официальный сайт «Арсенала».

Кроме того, £ 5 (€ 5,9) с каждой продажи будут направлены на поддержку инициатив местного сообщества Лондона. В первый раз футболисты «Арсенала» выйдут в новом комплекте на матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Эвертоном», который состоится 22 мая.



После 37 сыгранных туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.