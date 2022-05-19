В РФС назвали дату, после которой CAS не сможет допустить российские клубы в еврокубки

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов назвал дату, после которой CAS не сможет допустить российские клубы в еврокубки.

«Есть ли надежда, что еврокубки будут? Мы считаем это решение неправомерным, пять клубов решили обжаловать решение, мы тоже. Мы знаем, как сейчас принимаются решения, но это не значит, что его не надо добиваться. Какой дедлайн? По большому счёту начало сезона — 1 июля. В Европе начнётся новый сезон, отборочные матчи. Там нас уже никто не допустит, даже CAS. Поэтому у нас ускоренная процедура, которая предусмотрена в регламенте», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.