Анчелотти: Бэйл — часть истории «Реала». Он был важен в финалах ЛЧ и Кубка

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о скором уходе 32-летнего валлийского нападающего Гарета Бэйла из клуба.
«Контракт Бэйла истекает. Не так важно, сыграет он завтра или нет (20 мая, с «Бетисом». – Прим. «Чемпионата»). Гарет — часть истории этого клуба. Он останется в памяти Мадрида. Гарет сыграл важную роль в финалах Лиги чемпионов, Кубка. Это нужно признать», — цитирует Анчелотти Marca.
Напомним, Бэйл выступает за мадридский «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний валлийский футболист принял участие в пяти матчах испанской Примеры и забил один гол. С 2006 года Бэйл вызывается в сборную Уэльса.
После 37 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 85 очков. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
Видеообзор матча 37-го тура Примеры «Кадис» — «Реал»:
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