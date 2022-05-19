В РФС заявили, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах.
«Решения, которые приняты на исполкоме по поводу лимита, находятся на подписи у министра. Те, которые объявляли в марте.
По паспорту болельщика это проект, за который отвечает Минспорта и Минцифры. Как участники рабочих групп всё, что от нас требуется, выполняем в полном объёме. Организовываем взаимодействие между органами государственной власти и клубами, в частности, подготовки стадионов к этому процессу. Пока исходим из того, что на шести стадионах с первых матчей он должен начать использоваться. Это стадионы чемпионата мира: Москва, Питер, Ростов, Нижний Новгород и так далее.
Мы занимали и продолжаем занимать конструктивную позицию касательно всех проблемных точек, которые возникают на пути. Но, повторюсь, проект государственный. Есть соответствующие нормативно-правовые акты. Мы пытаемся их исполнять», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 19 мая 2022
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
14:59
-
14:56
-
14:53
-
14:44
-
14:32
-
14:28
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
13:58
-
13:53
-
13:43
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:09
-
13:01
-
12:58
-
12:48
-
12:44
-
12:35
-
12:34
-
12:24
-
12:18
-
12:16
-
12:11
-
12:10