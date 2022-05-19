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В РФС заявили, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах

В РФС заявили, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах
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Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах.

«Решения, которые приняты на исполкоме по поводу лимита, находятся на подписи у министра. Те, которые объявляли в марте.

По паспорту болельщика это проект, за который отвечает Минспорта и Минцифры. Как участники рабочих групп всё, что от нас требуется, выполняем в полном объёме. Организовываем взаимодействие между органами государственной власти и клубами, в частности, подготовки стадионов к этому процессу. Пока исходим из того, что на шести стадионах с первых матчей он должен начать использоваться. Это стадионы чемпионата мира: Москва, Питер, Ростов, Нижний Новгород и так далее.

Мы занимали и продолжаем занимать конструктивную позицию касательно всех проблемных точек, которые возникают на пути. Но, повторюсь, проект государственный. Есть соответствующие нормативно-правовые акты. Мы пытаемся их исполнять», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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