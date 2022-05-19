Гендиректор ЦСКА рассказал о вариантах формата РПЛ на сезон-2022/2023

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о вариантах формата проведения Российской Премьер-Лиги на следующий сезон.

«Есть масса вариантов. Один из них — расширение до 18 команд, другой – 15-е и 16-е места играют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ. Не готов сейчас ответить, как будет. Второго голосования сегодня не было.



Есть пять форматов. То, за что проголосовала лига: предусмотреть вариант, при котором клубы, пострадавшие из-за нарушения спортивного принципа, сыграют стыки или не вылетают вообще», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 47 очков. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны, у него 65 очков.