Гендиректор ЦСКА рассказал о вариантах формата РПЛ на сезон-2022/2023

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о вариантах формата проведения Российской Премьер-Лиги на следующий сезон.
«Есть масса вариантов. Один из них — расширение до 18 команд, другой – 15-е и 16-е места играют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ. Не готов сейчас ответить, как будет. Второго голосования сегодня не было.
Есть пять форматов. То, за что проголосовала лига: предусмотреть вариант, при котором клубы, пострадавшие из-за нарушения спортивного принципа, сыграют стыки или не вылетают вообще», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 29 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 47 очков. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны, у него 65 очков.
- 19 мая 2022
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