Бабаев: большинство клубов РПЛ выступает за мораторий на вылет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного введения моратория на вылет в РПЛ.
«Была очень жаркая дискуссия. Никакие решения не приняты по одной причине: любые изменения формата — это прерогатива РФС. Безусловно, позиция РПЛ очень важна, сегодня её обсуждали. Ещё на прошлом собрании это обсуждали: по мораторию на вылет 10 клубов проголосовали за, пять — против, один воздержался. После этого вопрос рассмотрел РФС. Была сформирована рабочая комиссия, рассматривается пять вариантов. 24-го числа будет исполком РФС, на котором будет принято окончательное решение по любым изменениям.
Позиция РПЛ уже сформирована — она не изменилась. Большинство поддерживает изменения. Сегодня даже не было голосования, тут мнение простого большинства. Большинство за мораторий.
Как быть с клубами ФНЛ? Там несколько вариантов, мне бы не хотелось это обсуждать. Корпоративная этика», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 19 мая 2022
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