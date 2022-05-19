Роман Бабаев сообщил, что Кубок России может вернуться к старому формату
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что Кубок России может вернуться к старому формату проведения.
«Сегодня Кубок России не обсуждали. Я так понял, что рабочая группа в том числе прорабатывает вопрос изменения формата. Например, вернуться к старой схеме двухраундного противостояния. Старый формат — один из вариантов. Ключевой вопрос — сколько клубов будет участвовать в РПЛ. Без него сегодня достаточно сложно будет обсуждать все остальные вопросы, включая Кубок лиги», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В финале нынешнего розыгрыша Кубка России встретятся «Спартак» и «Динамо». Встреча пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники». Действующий обладатель трофея — «Локомотив».
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