Агент Бийола заявил, что полузащитник остаётся в ЦСКА
Поделиться
Роберт Чибеж, агент полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем футболиста в стане армейцев.
«Для Яки ничего не меняется, он остаётся в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба, Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остаётся частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
После 29 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 47 очков.
Комментарии
- 19 мая 2022
-
16:40
-
16:39
-
16:35
-
16:28
-
16:13
-
16:13
-
16:05
-
16:03
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:35
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
14:59
-
14:56
-
14:53
-
14:44
-
14:32
-
14:28
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
13:58
-
13:53
-
13:43
Партнерский контент