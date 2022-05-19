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Агент Бийола заявил, что полузащитник остаётся в ЦСКА

Агент Бийола заявил, что полузащитник остаётся в ЦСКА
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Роберт Чибеж, агент полузащитника московского ЦСКА Яки Бийола, высказался о будущем футболиста в стане армейцев.

«Для Яки ничего не меняется, он остаётся в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба, Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остаётся частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После 29 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 47 очков.

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