Гендиректор «Зенита» Медведев: что с Дзюбой? Жив, здоров!

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы.
«Что с Дзюбой? Жив, здоров!» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл из «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 27 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. «Зенит» после 29 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 набрал 65 очков. Команда из Санкт-Петербурга досрочно стала чемпионом страны.
- 19 мая 2022
-
16:40
-
16:39
-
16:35
-
16:28
-
16:13
-
16:13
-
16:05
-
16:03
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:35
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
14:59
-
14:56
-
14:53
-
14:44
-
14:32
-
14:28
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
13:58
-
13:53
-
13:43