Гендиректор «Зенита» Медведев: что с Дзюбой? Жив, здоров!

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы.

«Что с Дзюбой? Жив, здоров!» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл из «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 27 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. «Зенит» после 29 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 набрал 65 очков. Команда из Санкт-Петербурга досрочно стала чемпионом страны.