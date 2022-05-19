В РФС ответили на вопрос о лицензировании «Факела» для выступления в РПЛ

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о лицензировании «Факела» для выступления в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Процедура рассмотрения документов «Факела» по поводу лицензирования не закончена. Было бы некорректно давать оценку и таким образом влиять на позицию других членов комиссии», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 37 сыгранных туров «Факел» располагается на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 71 очко. Воронежцы уже гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу, но также они всё ещё могут побороться за прямую путёвку в РПЛ.