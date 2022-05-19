В «Рубине» высказались о шансах команды остаться в РПЛ
Поделиться
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб намерен бороться за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.
«Рубин»? Будем бороться», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53), которые встретятся между собой в 30-м туре РПЛ.
Комментарии
- 19 мая 2022
-
16:59
-
16:40
-
16:39
-
16:35
-
16:28
-
16:13
-
16:13
-
16:05
-
16:03
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:35
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
14:59
-
14:56
-
14:53
-
14:44
-
14:32
-
14:28
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
13:58
-
13:53
Партнерский контент