В «Рубине» высказались о шансах команды остаться в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб намерен бороться за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Рубин»? Будем бороться», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53), которые встретятся между собой в 30-м туре РПЛ.