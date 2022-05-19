Сборная Германии объявила состав на матчи Лиги наций

Сборная Германии в своих соцсетях объявила список игроков, вызванных для участия в июньских матчах Лиги наций.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);



Защитники: Бенджамин Хенрихс («Лейпциг»), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерманн («Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»);



Полузащитники: Карим Адейеми («Зальцбург»), Юлиан Брандт («Боруссия»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофман («Боруссия» Менхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Антон Штах («Майнц»);

Нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Лукас Нмеча («Вольфсбург»), Марко Ройс («Боруссия»), Лерой Сане («Бавария»), Тимо Вернер («Челси»).

Отметим, что в июне немцы дважды сыграют с Италией, а также по разу с Англией и Венгрией.