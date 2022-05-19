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ЧМ-2022 станет первым в истории мундиалем, на котором будут работать женщины-арбитры

ЧМ-2022 станет первым в истории мундиалем, на котором будут работать женщины-арбитры
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира — 2022. Впервые в истории на матчах мирового первенства будут женщины-судьи.

Так, в списке из 36 главных арбитров ЧМ-2022 заявлены три женщины: Стефани Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Руанда) и Йошими Ямашита (Япония).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Один из стадионов ЧМ-2022 в Катаре:

Напомним, сборная России должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022, однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров. Российские судьи также не попали в список арбитров предстоящего мундиаля в Катаре.

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