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Несколько клубов РПЛ готовы выбрать Алаева главой лиги, если он выступит за её расширение

Несколько клубов РПЛ готовы выбрать Алаева главой лиги, если он выступит за её расширение
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Кандидатура Александра Алаева на пост президента РПЛ находит поддержку не у всех клубов лиги. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Алаев выступает против расширения и введения моратория на вылет. Алаеву нравится идея разделения следующего чемпионата на две восьмёрки после 30 туров», — сказал источник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что клубы, стоящие на вылет, готовы оказать Алаеву 100% поддержку в обмен на решение расширить РПЛ до 18 команд.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Алаев — главный кандидат на пост президента РПЛ после ухода Ашота Хачатурянца. Сейчас Алаев занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС).

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