«Арсенал», «Эвертон» и «Ньюкасл» заинтересованы в подписании Мемфиса Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Арсенал», «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Sport.es.

По информации источника, «канониры» хотят подписать нидерландца в качестве замены Александру Ляказетту и Эдварду Нкетии, которые могут покинуть «Арсенал» летом на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что испанский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на усиление команды. Действующее соглашение с Депаем истекает в конце следующего сезона.



Напомним, Депай перешёл в «Барселону» в статусе свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.