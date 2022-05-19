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Футболисты устроили потасовку после жёсткого фола в матче МЛС. Видео

Футболисты устроили потасовку после жёсткого фола в матче МЛС. Видео
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В ночь на 19 мая в матче Западной конференции американской лиги МЛС «Спортинг» Канзас – «Колорадо» (2:1) произошёл резонансный эпизод, по итогам которого футболистам были показано сразу три красные карточки.

В концовке матча игрок «Спортинга» умышленно грубо сфолил на сопернике. Один из футболистов «Колорадо» продемонстрировал максимальную степень возмущения произошедшим, разбежавшись и сильно толкнув оппонента в спину. В это время ещё один футболист «Спортинга» в грубой форме пытался поднять соперника, на котором изначально и было зафиксировано нарушение правил. Все упомянутые фигуранты инцидента были удалены с поля.

Права на видео принадлежат MLS.

Стоит отметить, что матч «Спортинга» и «Колорадо» в целом получился эмоциональным – до эпизода с потасовкой арбитр показал ещё одну красную карточку, поэтому игру команды закончили в составах 9 на 9.

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