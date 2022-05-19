Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Рубина» перед игрой с «Уфой»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев обратился к болельщикам перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Рубин» – клуб с богатейшей историей. Кубки, большие победы, успехи – всё это было и будет! Однако сейчас мы все переживаем тяжёлый момент: нам предстоит доказать, что мы достойны остаться в Премьер-Лиге в матче с прямым конкурентом. В этой ситуации ваша поддержка нужна нам, как воздух. Приходите на стадион и вместе мы достигнем поставленной задачи. Мы «Рубин» – нас не остановить», — цитирует Игнатьева пресс-служба «Рубина».



Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.

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