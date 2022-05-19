«Барселона» – приоритет для Левандовского, он не ведет переговоров с другими клубами

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ведёт переговоры, касающиеся его возможного трансфера, только с руководством «Барселоны». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, поляк дважды связывался с главным тренером каталонцев Хави. Стороны обсудили заключение контракта до 2025 года.

Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.

«Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 37-й тур:

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