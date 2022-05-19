В «Динамо» спародировали ситуацию со звонком Дзюбе, якобы связавшись с Тюкавиным

Пресс-служба «Динамо» спародировала ситуацию со звонком нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, якобы связавшись с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным.
В ролике, опубликованном в клубном телеграм-канале, ведущая Полина Лысенко по телефону говорит: Константин, здравствуйте! Это программа «Куда собрался?» на «Динамо ТВ» — мы в прямом эфире сейчас. Константин, подскажите, пожалуйста, всё-таки хочется о вашем будущем узнать: где вас ждать в следующем сезоне?
На это голос отвечает ей: Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе оно будет? Наверное, в клубе знатоков в «Что? Где? Когда?»
Напомним, что 16 мая в эфире программы «Есть тема!» ведущий Антон Анисимов якобы позвонил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы поинтересоваться по поводу возможного ухода футболиста из стана сине-бело-голубых. Однако разговор у телеведущего состоялся с абсолютно посторонним человеком.
- 19 мая 2022
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