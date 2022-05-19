В «Нижнем Новгороде» заявили, что намерены сохранить форварда «Зенита» Кравцова в клубе

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что клуб хотел бы сохранить форварда «Зенита» Кирилла Кравцова, который находится в аренде.
«По поводу Кравцова: у нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры, нам интересно, чтобы он остался. Игрок очень хорошо себя показал. Помог нам, да и думаю, что ещё поможет! Но у «Зенита» есть право. Они могут им воспользоваться.
Что касается остальных игроков: те, кто на контракте, — остаются. Те, кто без контракта или в аренде, могут уйти», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Кравцов является воспитанником «Зенита». С февраля 2022 года хавбек играет в «Нижнем Новгороде» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кравцов принял участие в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 19 мая 2022
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:31
-
19:24
-
19:23
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
17:57
-
17:49
-
17:48
-
17:40
-
17:33
-
17:18
-
16:59
-
16:59
-
16:40
-
16:39
-
16:35
-
16:28
-
16:13
-
16:13
-
16:05
-
16:03
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:35