В «Нижнем Новгороде» заявили, что намерены сохранить форварда «Зенита» Кравцова в клубе

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что клуб хотел бы сохранить форварда «Зенита» Кирилла Кравцова, который находится в аренде.



«По поводу Кравцова: у нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры, нам интересно, чтобы он остался. Игрок очень хорошо себя показал. Помог нам, да и думаю, что ещё поможет! Но у «Зенита» есть право. Они могут им воспользоваться.



Что касается остальных игроков: те, кто на контракте, — остаются. Те, кто без контракта или в аренде, могут уйти», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Кравцов является воспитанником «Зенита». С февраля 2022 года хавбек играет в «Нижнем Новгороде» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кравцов принял участие в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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