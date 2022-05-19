«Челси» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лестер».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Ричард Уэст.
После 36 сыгранных матчей «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Синие набрали 70 очков. «Лестер» с 48 очками находится на девятой строчке в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» с 90 очками лидирует в английском национальном первенстве.
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