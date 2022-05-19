Максим Мухин: после перехода в ЦСКА сложнее всего было привыкнуть к Ахметову

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, к чему не мог привыкнуть после перехода в стан красно-синих.

«Когда пришёл в ЦСКА, дольше всех не мог привыкнуть к Ильзату Ахметову: слишком много разговаривает, кричит что-то. Сейчас уже привык, мимо ушей всё пролетает. На футбольном поле для меня неприемлемо, когда обыгрывают. Хотел бы переиграть момент в матче с «Зенитом», когда мог забить. Был стопроцентный момент, надо было реализовывать.

Самая дорогая покупка в моей жизни — купил массажное кресло дедушке и бабушке. У Василия Березуцкого все шутки смешные, одну нельзя выделить», — сказал Мухин в эфире клубного Youtube-канала.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».