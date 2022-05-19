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Матич: потребуется время, но «Манчестер Юнайтед» вернется на вершину

Матич: потребуется время, но «Манчестер Юнайтед» вернется на вершину
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о своих ожиданиях от игры манкунианцев.

«У нас была несколько трудных сезонов, но болельщики должны знать, что на тренировках мы выкладываемся по полной. «МЮ» вернется, никаких сомнений. Потребуется время, но «Манчестер Юнайтед» вернется на вершину. Продолжайте поддерживать команду», – цитирует серба Daily Mail.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 серб покинет английский клуб. Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» в 2017 году. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги и отдал четыре результативные передачи. С 2008 по 2019 год Матич вызывался в национальную команду Сербии.

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник может перейти в туринский «Ювентус».

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