Нойер не продлевает контракт с «Баварией» по той же причине, что и Левандовски

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер может не продлить контракт с мюнхенцами. Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, у Мануэля сложилась та же ситуация, что и у нападающего Роберта Левандовски. Нойер, как и форвард, хочет пролонгировать контракт до 2025 года, но боссы клуба сомневаются в том, что через три года 36-летний вратарь будет удачно выступать.
Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне немецкий вратарь пропустил 34 мяча и 14 раз сыграл «на ноль» в 37 матчах во всех турнирах. С 2009 года Нойер вызывается в национальную команду Германии.
Ранее «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. Нойер завоевал 27 трофеев в составе мюнхенского клуба. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом». Игра пройдёт 14 мая.
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