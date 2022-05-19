Шамиль Газизов предложил поменять главного арбитра матча «Рубин» — «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что предложил поменять главного судью матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Я сегодня на собрании Лиги предложил поменять арбитра матча «Рубин» — «Уфа». Рустем Сайманов слышал моё предложение. Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций — все это слышали. За матчем «Рубин» — «Уфа» будут очень серьёзно следить. Ашоту Рафаиловичу это было доложено при всех.
Реакция? Мы сказали, что «Уфа» будет не против, если поменяют главного арбитра матча. Я предложил — пожалуйста. Если это возможно, то мы не будем против», сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Главным арбитром матча «Рубин» — «Уфа» назначен Сергей Иванов. Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий резко высказывался о работе этого судьи.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.
- 19 мая 2022
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