Павел Маслов вернулся в общую группу «Спартака». Он не играл в текущем сезоне

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний Павел Маслов не выходил на поле. Летом в «Спартаке» сообщали, что накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц. Всего в активе Маслова 39 матчей за основную команду «Спартака». Маслов перебрался в структуру красно-белых летом 2018 года.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).