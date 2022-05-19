Ларин: последний контакт с «Манчестер Юнайтед» по Пиняеву был в апреле

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, когда состоялся последний контакт с «Манчестер Юнайтед» по 17-летнему воспитаннику академии и футболисту «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву, который ранее неоднократно ездил на стажировки в Манчестер.
«Для меня «Крылья» – это продолжение чертановской истории, «островка счастья». Могу быть предвзятым, но, наверное, лучше для него остаться. Здесь понятно всё – тренер, атмосфера, футболисты, игра.
Ему 17 лет. Жизнь такая штука – неизвестно, как всё сложится. Я бы не загадывал, шлагбаумов не ставил.
Последний контакт с «МЮ» был на матче «Химки» – «Крыльев Советов» в апреле, там был селекционер «Манчестер Юнайтед». Он приезжает на всех игроков смотреть, но в том числе и на Сергея смотрел. У него, правда, была небольшая травма, этот матч он не очень удачно провёл. Но все смотрят, все следят, ничего не поменялось. Если воспитанница «Чертаново» Алсу Абдуллина играет в «Челси», почему через какое-то время там не может оказаться какой-то российский футболист?» – цитирует Ларина Metaratings.
- 19 мая 2022
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