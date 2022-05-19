Бывший игрок «Манчестер Сити» Компани возглавит «Бёрнли», если команда останется в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может стать новым главным тренером «Бёрнли». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, назначение бывшего защитника «горожан» на пост менеджера «Бёрнли» может произойти, если клуб не покинет АПЛ. На данный момент «Бёрнли» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очко. Команда находится в зоне вылета.

Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет. В августе 2020 года Компани, выступавший за «Андерлехт» в качестве играющего тренера, завершил карьеру футболиста и занялся тренерской деятельностью.

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